WhatsApp deixa 12 modelos de celulares; veja quais

A medida é feita para que novas atualizações do WhatsApp sejam executadas de forma mais ágil e moderna / Crédito: Reprodução/Pexels

Por medida adotada periodicamente pela Meta, o WhatsApp deixará de funcionar em 12 modelos de celulares até o fim deste ano. A partir de dezembro, dispositivos com sistema de atualização ou software mais antigos não acompanharão as novidades e funções do aplicativo de mensagens instantâneas.

Isso acontece porque alguns modelos não conseguem suportar as mudanças e correções de segurança. A escolha dos dispositivos é feita a partir de uma análise para identificar os mais antigos e que têm menos usuários para que seja feita a sua modernização.

Lista de modelos de celulares que deixarão de receber atualizações do WhatsApp A seleção dos dispositivos é feita com frequência para que o aplicativo continue desempenhando suas funcionalidades de maneira ágil e atualizada. Atualmente, o WhatsApp funciona em celulares com sistema Android 5.0 ou superior e em iPhones a partir do iOS 15.1. Confira quais modelos deixarão de funcionar a partir de dezembro: Apple : iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus;

: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus; Samsung : Galaxy J2;

: Galaxy J2; LG : LG V10, LG G3;

: LG V10, LG G3; Motorola : Moto G;

: Moto G; HTC : One M8;

: One M8; Sony: Xperia Z3, Xperia Z2. Entenda os efeitos da falta de atualização do WhatsApp no dispositivo Com a busca por modernização do aparelho, outros sofrem efeitos por não se encaixarem nos requisitos de atualização pela quantidade de pessoas que os utilizam ou pelo seu software. Entre eles, estão:

Queda de desempenho : o celular fica mais lento, apresenta falhas de execução e desligamentos inesperados, por exemplo;

: o celular fica mais lento, apresenta falhas de execução e desligamentos inesperados, por exemplo; Perda de segurança : os dados do usuário têm mais riscos de serem expostos pela falta de proteção;

: os dados do usuário têm mais riscos de serem expostos pela falta de proteção; Risco de ataque cibernético: vírus e malwares podem entrar de maneira mais rápida pelo aumento da vulnerabilidade do dispositivo.

WhatsApp: saiba o que fazer se seu celular estiver na lista Com a falta de atualização, muitos usuários serão prejudicados. Por isso, o ideal é adquirir um modelo de celular mais recente o quanto antes para que possam ter acesso às novas versões do WhatsApp. No caso de não ser possível de ser feita uma troca, as versões para desktop ou navegador estarão disponíveis para uso. Mesmo sem as vantagens do aplicativo, é uma alternativa para que suas conversas ainda possam ser acessadas.