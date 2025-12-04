UE abre investigação antitruste sobre política da Meta de acesso de provedor de IA ao WhatsApp

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), abriu uma investigação formal antitruste para avaliar se a nova política da Meta sobre o acesso de provedores de inteligência artificial (IA) ao WhatsApp pode violar as regras de concorrência do bloco, de acordo com nota oficial divulgada nesta quinta-feira.

A nova política da Meta foi anunciada em outubro deste ano e proíbe os provedores de IA de usar uma ferramenta "que permite que empresas se comuniquem com clientes via WhatsApp, a 'Solução de Negócios do WhatsApp', quando a IA é o serviço principal oferecido". Segundo o texto, a preocupação da Comissão está na possibilidade de impedir que provedores de IA de terceiros ofereçam seus serviços através do WhatsApp na Área Econômica Europeia (EEA).