Golpe no Booking e Airbnb causa cobrança dupla; saiba o que fazer

Golpe do phishing atinge usuários de Booking e Airbnb com falsos pagamentosFraude obtém acesso a e-mail de reserva, insere link malicioso e exige pagamento extra; vítimas acabam pagando duas vezes por estadia
Uma nova campanha de "phishing", um tipo de ataque cibernético que utiliza e-mails, mensagens e links fraudulentos para obter acesso a informações confidenciais, está enganando usuários das plataformas de hospedagem online Booking e Airbnb.
Os clientes acabam pagando duas vezes, primeiro pela reserva oficial e depois por um segundo pagamento exigido pelos golpistas.
A fraude, detectada por especialistas em segurança, já está ativa no Brasil e ameaça quem faz reservas de hotel, pousada ou alugueis temporada pela internet.
Como o golpe funciona
Tudo começa com um e-mail legítimo ou parecido com o da plataforma de hospedagem, contendo informações verídicas sobre a reserva.
O link na mensagem leva a uma página falsa que imita o sistema da plataforma, solicitando verificação bancária ou pagamento adicional.
Neste momento, o usuário pode, inadvertidamente, instalar um malware ou fornecer dados e pagamento extra.
Após esse contato inicial, os criminosos acionam uma segunda cobrança: o usuário acaba transferindo novamente, acreditando tratar-se da formalização da reserva e, então, paga em dobro pela estadia.
Por que este golpe está em alta
Plataformas como Booking e Airbnb concentram milhares de reservas diárias, o que atrai cibercriminosos em busca de volume.
Relatórios indicam que desde abril de 2025 esse tipo de fraude aumentou significativamente, especialmente envolvendo hotéis e pousadas parceiros cujos sistemas foram comprometidos.
O uso de e-mails legítimos, credenciais vazadas e sites falsos torna o ataque difícil de ser detectado pelo usuário comum.
O que fazer para se proteger do golpe
- Sempre acesse a plataforma pelo app oficial ou digitando o endereço no navegador; evite links de e-mail ou mensagens.
- Verifique a URL da página, que deve conter domínio oficial da empresa, presença de cadeado SSL e ortografia correta.
- Nunca pague fora da plataforma ou via meios que não registram sua transação como parte da reserva.
- Ative a autenticação de dois fatores (2FA) na conta da plataforma de hospedagem.
- Mantenha antivírus e atualizações do sistema do computador ou celular em dia.
- Se algo parecer anormal, como pagamento extra ou mudança repentina de canal de comunicação, entre em contato diretamente com a empresa via suporte oficial, antes de fazer qualquer transferência.
Foi vítima do golpe? Saiba o que fazer
- Guarde todos os registros, seja e-mails, prints de tela, comprovantes e/ou chat com o anúncio ou o “anfitrião”.
- Entre em contato imediatamente com a plataforma para relatar o problema e solicitar bloqueio da reserva falsa.
- Se a segunda cobrança foi feita via cartão, entre em contato com a operadora para contestar a cobrança. Se foi via PIX ou boleto, verifique possibilidade de reversão ou bloqueio da conta do destinatário.
- Registre ocorrência policial ou denúncia em órgão de defesa do consumidor, ciberfraudes em hospedagem entram em crime de estelionato ou falsificação digital.
- Monitore extratos bancários e cartões por movimentações suspeitas.
Uma “pequena” falha de atenção, como clicar em link ou pagar fora da plataforma, pode resultar em pagamento em dobro, perda de dados pessoais e até reservas perdidas na véspera da viagem.
Conhecer o modus operandi dos golpistas, manter rigor na verificação e usar as plataformas oficiais são os melhores caminhos para garantir segurança.
O que dizem os sites sobre os golpes
Em nota ao O POVO, o site de acomodação Booking.com comunicou que a equipe segue trabalhando com ferramentas especializadas para monitorar, detectar e bloquear atividades suspeitas.
"Recomendamos que nossos clientes mantenham toda a comunicação com a acomodação através do chat da Booking.com e analisem cuidadosamente as avaliações verificadas de outros usuários, além de detalhes do anúncio, com especial atenção para políticas de pagamento", afirma.
Além disso, destaca em texto que as transações por cartão de crédito no site não exigirão dados por telefone, mensagem de texto ou e-mail.
"Se uma acomodação solicitar um pagamento que não esteja descrito na política, ou solicitar um pagamento fora da plataforma oficial, os clientes não deverão pagar e deverão entrar em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente," conclui.
Não obtivemos retorno da empresa Airbnb até a publicação. Ao recebermos respostas, esta matéria será atualizada.