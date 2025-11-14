Golpe no Booking e Airbnb causa cobrança dupla; saiba o que fazer

Plataformas como Booking e Airbnb concentram milhares de reservas diárias, atraindo cibercriminosos / Crédito: ALEX GOMES para O POVO em 06/06/2019

Uma nova campanha de "phishing", um tipo de ataque cibernético que utiliza e-mails, mensagens e links fraudulentos para obter acesso a informações confidenciais, está enganando usuários das plataformas de hospedagem online Booking e Airbnb. Os clientes acabam pagando duas vezes, primeiro pela reserva oficial e depois por um segundo pagamento exigido pelos golpistas.

A fraude, detectada por especialistas em segurança, já está ativa no Brasil e ameaça quem faz reservas de hotel, pousada ou alugueis temporada pela internet. Leia mais Febraban: golpe da falsa venda lidera ranking de casos relatados por clientes no 1º semestre Sobre o assunto Febraban: golpe da falsa venda lidera ranking de casos relatados por clientes no 1º semestre Como o golpe funciona Tudo começa com um e-mail legítimo ou parecido com o da plataforma de hospedagem, contendo informações verídicas sobre a reserva. O link na mensagem leva a uma página falsa que imita o sistema da plataforma, solicitando verificação bancária ou pagamento adicional.

Neste momento, o usuário pode, inadvertidamente, instalar um malware ou fornecer dados e pagamento extra. Após esse contato inicial, os criminosos acionam uma segunda cobrança: o usuário acaba transferindo novamente, acreditando tratar-se da formalização da reserva e, então, paga em dobro pela estadia. Por que este golpe está em alta Plataformas como Booking e Airbnb concentram milhares de reservas diárias, o que atrai cibercriminosos em busca de volume.