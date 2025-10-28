Senhas do Gmail vazaram? Google esclarece

O Brasil é um dos países com maior circulação de malwares voltados para o roubo de informações / Crédito: Samuel Setubal

Nas últimas semanas, circularam informações de que cerca de 183 milhões de contas do Gmail teriam sido expostas na internet, incluindo endereços de e-mail e senhas. O número chamou atenção por se tratar de uma das maiores compilações de credenciais associadas a serviços do Google. A empresa, no entanto, esclareceu que não houve um ataque direto ou falha em seus servidores.

A Big Tech afirma que as informações fazem parte de um grande conjunto de dados obtido a partir de vazamentos anteriores, malwares do tipo “infostealer” e técnicas conhecidas como “credential stuffing”, em que hackers reutilizam senhas vazadas de outras plataformas para tentar acessar novas contas. Leia mais Desenvolvido por brasileira, Google personaliza buscador com design de estreia Sobre o assunto Desenvolvido por brasileira, Google personaliza buscador com design de estreia Senhas do Gmail vazadas? O que aconteceu

O conjunto de dados, que circula em fóruns e sites de monitoramento de vazamentos, reúne milhões de combinações de e-mails e senhas que mencionam o Gmail como serviço de origem. Parte dessas informações é antiga, mas uma parcela menor corresponde a credenciais que ainda não haviam sido publicadas.

Apesar da repercussão, a Google reforçou que não houve violação de seus sistemas internos. Segundo a empresa, as listas são compostas por dados roubados em diversos incidentes ocorridos ao longo de anos, reunidos agora em um único banco de informações. Senhas do Gmail vazadas? O que isso representa Mesmo sem um ataque direto, a exposição dessas senhas traz riscos reais, especialmente para quem reutiliza a mesma combinação em diferentes serviços, como redes sociais, bancos e aplicativos. Criminosos podem usar essas credenciais em tentativas automáticas de login, explorando contas ainda ativas.