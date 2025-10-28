Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Senhas do Gmail vazaram? Google esclarece

Senhas do Gmail vazadas? Google desmente e explica situação

Empresa afirma que não houve invasão de seus sistemas e que dados vieram de vazamentos antigos e softwares maliciosos
Nas últimas semanas, circularam informações de que cerca de 183 milhões de contas do Gmail teriam sido expostas na internet, incluindo endereços de e-mail e senhas.

O número chamou atenção por se tratar de uma das maiores compilações de credenciais associadas a serviços do Google. A empresa, no entanto, esclareceu que não houve um ataque direto ou falha em seus servidores.

A Big Tech afirma que as informações fazem parte de um grande conjunto de dados obtido a partir de vazamentos anteriores, malwares do tipo “infostealer” e técnicas conhecidas como “credential stuffing”, em que hackers reutilizam senhas vazadas de outras plataformas para tentar acessar novas contas.

Senhas do Gmail vazadas? O que aconteceu

O conjunto de dados, que circula em fóruns e sites de monitoramento de vazamentos, reúne milhões de combinações de e-mails e senhas que mencionam o Gmail como serviço de origem.

Parte dessas informações é antiga, mas uma parcela menor corresponde a credenciais que ainda não haviam sido publicadas.

Apesar da repercussão, a Google reforçou que não houve violação de seus sistemas internos. Segundo a empresa, as listas são compostas por dados roubados em diversos incidentes ocorridos ao longo de anos, reunidos agora em um único banco de informações.

Senhas do Gmail vazadas? O que isso representa

Mesmo sem um ataque direto, a exposição dessas senhas traz riscos reais, especialmente para quem reutiliza a mesma combinação em diferentes serviços, como redes sociais, bancos e aplicativos.

Criminosos podem usar essas credenciais em tentativas automáticas de login, explorando contas ainda ativas.

O Brasil é um dos países com maior circulação de malwares voltados para o roubo de informações pessoais, o que torna a atenção redobrada essencial.

Além disso, parte dos usuários pode nem se dar conta de que suas senhas antigas ainda estão associadas a contas em uso.

Senhas do Gmail vazadas? Como se proteger

  • Verifique se seu e-mail aparece em sites de checagem de vazamentos, como o Have I Been Pwned.
  • Troque imediatamente sua senha do Gmail, especialmente se ela for a mesma usada em outros serviços.
  • Ative a autenticação em duas etapas na conta Google.
  • Utilize senhas únicas e fortes para cada plataforma.
  • Evite armazenar senhas em navegadores sem proteção adicional; prefira um gerenciador de senhas.
  • Revise dispositivos e sessões conectadas à sua conta Google e desconecte acessos suspeitos.

Não houve invasão direta aos servidores do Google, mas a compilação de cerca de 180 milhões de senhas associadas ao Gmail evidencia a importância de manter boas práticas de segurança digital.

A troca periódica de senhas, o uso de autenticação de dois fatores e a atenção a e-mails de origem duvidosa são medidas simples que ajudam a reduzir o risco de invasões e fraudes.

 

