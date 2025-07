Empresa alvo de ataque cibernético que desviou quase R$ 1 bi retoma serviços

A empresa interliga algumas instituições financeiras (IFs) ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), que inclui o Pix. O acesso das IFs às infraestruturas operadas pela C&M havia sido suspenso na noite de terça-feira, 1º, após um ataque cibernético que desviou ao menos R$ 800 milhões - um dos maiores já registrados no sistema financeiro do País.

A C&M Software, alvo de um ataque cibernético esta semana, informou nesta quinta-feira, 3, que obteve autorização do Banco Central para retomar os seus serviços. As operações do Pix serão restabelecidas em um "regime de produção controlada", diz a empresa, por meio de nota.

"A CMSW informa que, após atuação conjunta com o Banco Central do Brasil, obteve autorização para restabelecer as operações do Pix, sob regime de produção controlada", diz a nota. "A empresa foi vítima de uma ação criminosa, que envolveu o uso indevido de credenciais de clientes em tentativas de acesso fraudulento."

O episódio é investigado pela Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo e BC. A apuração deve ficar mais concentrada nas autoridades policiais, por envolver o desvio de recursos privados. O ataque atingiu contas-reserva de oito IFs, mas não prejudicou sistemas ou recursos sob responsabilidade do BC.

Até a noite de quarta-feira, 2, pessoas com conhecimento do assunto diziam ser cedo para qualificar o episódio como um ataque hacker, já que as investigações estão em andamento e não é possível descartar outras hipóteses, como uma falha na segurança da C&M. Na nota, a empresa afirmou que "segue colaborando ativamente" com o BC e a Polícia Civil paulista.

"Todas as medidas previstas em nossos protocolos de segurança foram imediatamente adotadas, incluindo o reforço de controles internos, auditorias independentes e comunicação direta com os clientes afetados", diz a nota.