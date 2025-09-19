Matérias do O POVO na Olimpíada de Ciências Humanas do Ceará

Matérias do O POVO são usadas na Olimpíada de Ciências Humanas do CearáDuas questões da edição 2025 da OCHE tiveram matérias do O POVO como embasamento. Saiba como ocorre a competição e sua importância
Duas matérias do O POVO foram utilizadas em das questões da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE) de 2025.
A primeira trata da possibilidade de acontecer um tsunami no Brasil, da repórter Alexia Vieira, e foi usada como fonte de pesquisa em uma questão de Geografia.
Já a segunda é uma matéria do repórter Miguel Araújo, do Vida&Arte, sobre exposição do Dragão do Mar acerca da história das festas da Umbanda e do Candomblé no Ceará.
A Olimpíada está atualmente na segunda fase da edição deste ano, com 26.309 alunos de 157 municípios do estado participando.
Como as matérias do O POVO foram utilizadas na Olimpíada de Ciências Humanas?
Em cada questão da OCHE, os alunos têm acesso a várias fontes que apresentam o assunto abordado e auxiliam na escolha do item correto para cada uma dessas questões. O conteúdo relaciona as disciplinas da área de humanas: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte e Literatura.
Ainda, a Olimpíada aborda contextos históricos com foco na cultura cearense. “Usamos literatura, artistas, música e matérias jornalísticas, tanto atuais quanto antigas, como referência para os estudantes pesquisarem”, explica o presidente da comissão organizadora da OCHE, Zilfran Fontenele.
“A notícia do jornal O POVO é usada como referência; a partir dela, os alunos pesquisam sobre essas possibilidades”, completa.
O que é a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE)?
A Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará é uma competição anual de conhecimento organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Foi criada em 2019, tendo como inspiração a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB).
Para abranger alunos de várias localidades, é realizada em formato híbrido — com fases online na plataforma Olimpo, do IFCE, e uma etapa final presencial. A fase final acontece em um dos campi do Instituto. Em 2025, a final será em Aracati.
Podem participar estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens Adultos (EJA), de escolas públicas e privadas do Ceará. A inscrição é gratuita.
Zilfran destaca a importância das olimpíadas de conhecimento para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sócio emocionais e interativas dos estudantes, além de privilegiar conteúdos relacionados ao local.
“Uma olimpíada como a nossa incentiva o aluno a conhecer sua história, geografia, realidade, meio ambiente e temas locais. Assim, cumprimos o que as diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes curriculares do Estado do Ceará estabelecem sobre a necessidade de conhecimento e integração com a realidade local”, afirma.
Como são as fases da competição?
Nas três primeiras fases da OCHE, os grupos de estudantes recebem uma prova semanal - por meio do sistema online - com as questões objetivas, e têm seis dias para entregar as respostas.
Para passar de fase, eles devem fazer a maior quantidade de pontos. Isso porque cada questão tem três alternativas corretas, mas elas variam entre um e cinco pontos. O segredo é escolher o item que mais se relaciona com o conteúdo abordado.
Na quarta fase, os alunos têm que resolver uma tarefa atribuída pela organização e as 100 melhores equipes são as finalistas da última fase, que será presencial.