Matérias do O POVO na Olimpíada de Ciências Humanas do Ceará

Olímpiada cearense de humanas utilizou matérias do O POVO como fonte; entenda / Crédito: Divulgação/IFCE

Duas matérias do O POVO foram utilizadas em das questões da Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE) de 2025. A primeira trata da possibilidade de acontecer um tsunami no Brasil, da repórter Alexia Vieira, e foi usada como fonte de pesquisa em uma questão de Geografia.

Já a segunda é uma matéria do repórter Miguel Araújo, do Vida&Arte, sobre exposição do Dragão do Mar acerca da história das festas da Umbanda e do Candomblé no Ceará. A Olimpíada está atualmente na segunda fase da edição deste ano, com 26.309 alunos de 157 municípios do estado participando. Como as matérias do O POVO foram utilizadas na Olimpíada de Ciências Humanas? Em cada questão da OCHE, os alunos têm acesso a várias fontes que apresentam o assunto abordado e auxiliam na escolha do item correto para cada uma dessas questões. O conteúdo relaciona as disciplinas da área de humanas: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte e Literatura.

Ainda, a Olimpíada aborda contextos históricos com foco na cultura cearense. “Usamos literatura, artistas, música e matérias jornalísticas, tanto atuais quanto antigas, como referência para os estudantes pesquisarem”, explica o presidente da comissão organizadora da OCHE, Zilfran Fontenele. “A notícia do jornal O POVO é usada como referência; a partir dela, os alunos pesquisam sobre essas possibilidades”, completa. O que é a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará (OCHE)?

A Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará é uma competição anual de conhecimento organizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Foi criada em 2019, tendo como inspiração a Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB).