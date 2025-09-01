Jornalista do O POVO é homenageada por Conselho Regional de Economia

Irna Cavalcante foi indicada como profissional que contribuiu a disseminação de informações sobre economia

A jornalista Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia do O POVO e colunista da rádio O POVO CBN, será homenageada pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) no próximo dia 15 de setembro, às 17h.

A data comemora o Dia do Economista e contará com cerimônia a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

O nome da profissional, destaca o Corecon, foi escolhido para a homenagem por contribuir "para a disseminação e informação, ajudando a escrita e a linguagem, além de formar cidadãos críticos através do seu histórico de realizações profissionais".

Quem é a jornalista Irna Cavalcante?