Jornalista do O POVO é homenageada por Conselho Regional de Economia

Jornalista do O POVO é homenageada por Conselho Regional de EconomiaIrna Cavalcante foi indicada como profissional que contribuiu a disseminação de informações sobre economia
A jornalista Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia do O POVO e colunista da rádio O POVO CBN, será homenageada pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) no próximo dia 15 de setembro, às 17h.
A data comemora o Dia do Economista e contará com cerimônia a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).
O nome da profissional, destaca o Corecon, foi escolhido para a homenagem por contribuir "para a disseminação e informação, ajudando a escrita e a linguagem, além de formar cidadãos críticos através do seu histórico de realizações profissionais".
Quem é a jornalista Irna Cavalcante?
Irna é natural de Belém (PA), onde iniciou a carreira como jornalista nos meios de comunicação locais em 2005. No Ceará há dez anos, ela sempre esteve na editoria de Economia do O POVO, na qual se destacou por reportagens especiais e prêmios regionais e nacionais conquistados.
Feito que a coloca entre as jornalistas mais premiadas do Ceará por anos seguidos. Desde 2021, Irna exerce o cargo de editora-adjunta de Economia no jornal e, desde 2023, é colunista da rádio O POVO CBN, na qual apresenta o quadro Guia Econômico diariamente a partir das 15h durante o programa O POVO da Tarde, estando também no quadro da TV O POVO.
Mais notícias de Economia
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado