O POVO News 1ª edição estreia nesta segunda-feira, 1º de julho

Estreia na manhã desta segunda, a partir das 8 horas, o programa O POVO News 1º edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o noticiário vai ao ar de segunda a sexta e contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os desdobramentos da política e os temas mais comentados no Brasil e no mundo. A transmissão ocorre nos canais do YouTube, Facebook e TikTok do O POVO.

Participam da estreia jornalistas da casa, dentre eles o correspondente em Brasília, João Paulo Biage, além do editor-executivo de Opinião Guálter George. A equipe de repórteres do O POVO também terá espaço durante a programação, com entradas ao vivo com informações sobre esportes, cultura, cotidiano e muito mais.

A segunda edição do programa segue no mesmo horário, às 18 horas, com apresentação do jornalista Marcos Tardin, que traz no currículo a experiência bem-sucedida na apresentação do programa Debates do Povo, na Rádio O POVO CBN.