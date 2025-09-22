As 7 condições de saúde que mostram por que levar celular ao banheiro não é uma boa ideia

Getty Images Passar muito tempo sentado no vaso sanitário — olhando o telefone celular, por exemplo — pode causar uma série de doenças Ficar sentado no vaso sanitário com o celular quando "a natureza chama" pode parecer um hábito inofensivo. Mas pesquisas indicam que prolongar o tempo no toalete pode aumentar o risco de contrair diversos problemas de saúde. Relacionamos abaixo os principais deles.

1. Hemorroidas Um estudo recente concluiu que o uso de smartphones na hora de fazer o número 2 está relacionado a um aumento de 46% do risco de desenvolver hemorroidas. Uma visita saudável ao banheiro deve durar apenas dois a três minutos, mas o estudo demonstrou que 37% dos participantes que usavam o telefone no vaso sanitário podem passar ali mais de cinco minutos. As hemorroidas são vasos sanguíneos aumentados que surgem na abertura anal ou em volta dela. Elas ocorrem devido ao aumento da pressão nos coxins anais, uma parte do tecido esponjoso em volta do ânus. Esses coxins permitem a expansão do ânus ao expelir as fezes.

Ficar sentado por muito tempo no vaso sanitário causa aumento da pressão sobre os coxins, o que leva às hemorroidas, da mesma forma que quando forçamos os movimentos intestinais. Estima-se que 50% a 85% das pessoas em todo o mundo sofram de hemorroidas. Seus sintomas incluem sangramentos dolorosos, irritação, coceira e desconforto. Mas elas nem sempre apresentam sintomas. Algumas pessoas têm hemorroidas sem saber.

As hemorroidas também podem gerar complicações como anemia, devido ao sangramento prolongado, e estrangulamento ou coagulação no interior da hemorroida. Ambos podem causar fortes dores. 2. Fissuras ou rasgos anais Ficar sentado por muito tempo no banheiro pode causar rasgos ou fissuras anais. Trata-se de pequenos cortes da mucosa anal. As fissuras anais são frequentemente acompanhadas por dores consideráveis, que podem ser comparadas com a passagem de vidro quebrado durante o movimento intestinal, acompanhadas por sangue vermelho brilhante.