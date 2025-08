Spotify Premium ficará mais caro no Brasil; veja novos preços

Se você assina algum plano do Spotify, atenção: o serviço de streaming ficou mais caro. No Brasil, a nova mensalidade entra em vigor em setembro de 2025 para quem já é assinante. Quem assinar um plano neste mês de agosto já começa com o novo valor.

O aumento da mensalidade de R$ 21,90 para R$ 23,90 no plano individual corresponde a um reajuste de 9%. As demais modalidades também foram afetadas. Confira abaixo.