WhatsApp Web: como entrar? Veja passo a passo simples e prático

WhatsApp Web facilita o uso do mensageiro no computador com recursos completos e acesso rápido; veja como entrar e resolver problemas comuns / Crédito: Divulgaão/ Rawpixel

A versão para navegadores do WhatsApp se consolidou como uma das ferramentas mais práticas para quem passa boa parte do dia diante do computador. Cache do celular: como limpar? Veja passo a passo simples e prático

O WhatsApp Web permite o acesso às mensagens do aplicativo diretamente pelo navegador ou desktop, sem a necessidade de instalar programas complexos ou depender exclusivamente do celular. Com poucos passos, o usuário pode espelhar suas conversas e aproveitar quase todos os recursos do app móvel em uma interface adaptada para o PC. Nesta reportagem, explicamos como entrar no WhatsApp Web, quais são seus recursos principais, os erros mais comuns e como solucioná-los.

WhatsApp Web: como acessar e passo a passo O acesso ao WhatsApp Web pode ser feito de duas formas: diretamente pelo navegador (sem necessidade de instalação) ou por meio do aplicativo oficial disponível para computadores com Windows ou macOS. O processo exige autenticação por QR Code, que é exibido na tela do PC e escaneado pelo celular. Veja o passo a passo mais simples:

Acessando via navegador Abra o site web.whatsapp.com em seu navegador.

No celular, abra o aplicativo do WhatsApp. Android: toque nos três pontos no canto superior > Dispositivos conectados.



iPhone: acesse Configurações > Dispositivos conectados. Toque em “Conectar um dispositivo” e escaneie o QR Code exibido na tela do computador.

Aguarde a sincronização — em segundos, suas conversas serão carregadas.

Acessando via aplicativo de desktop

Baixe o app oficial no site do WhatsApp ou via Microsoft Store.

Abra o programa no PC e siga o mesmo procedimento de escanear o QR Code. Agora pode usar o WhatsApp com integração nativa ao sistema.

WhatsApp Web: é possível acessar sem escanear o QR Code? A resposta é: sim e não. Não existe acesso direto ao WhatsApp Web apenas com o número do telefone.

No entanto, se o login já tiver sido feito anteriormente e a opção “Manter conectado” estiver ativada, o WhatsApp Web pode carregar automaticamente em acessos futuros — mesmo com o celular temporariamente offline, graças ao suporte ao modo multidispositivo.

WhatsApp Web: o que é possível fazer no app? A plataforma oferece praticamente todas as funções disponíveis no aplicativo para celular, com exceção de chamadas de voz e vídeo na versão via navegador (estas só funcionam no app de desktop). Entre os principais recursos: