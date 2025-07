Número de empresas abertas no Ceará cresceu 34% no 1º semestre de 2025

O Ceará obteve um crescimento de 34% na abertura de novas empresas nos primeiros seis meses de 2025. Ao todo, foram formalizados 74.777 negócios contra os 55.778 registrados no igual período do ano anterior. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec).

De acordo com a pesquisa, o crescimento foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que lidera o ranking com 50.771 companhias abertas de janeiro a junho. Ou seja, uma expansão de 40,51% em relação ao primeiro semestre de 2024.