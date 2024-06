Google lança ferramenta para remover informações pessoais dos resultados da Busca

Usuários poderão acompanhar o processo de remoção e receber notificações quando novos resultados com informações pessoais aparecem na Busca

A Google lançou uma nova ferramenta para facilitar a remoção de informações pessoais nos resultados da busca. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 11, durante o evento Google for Brasil. A ferramenta ‘Privacidade nos resultados sobre você’ já está disponível no Brasil.

Assim, os resultados da busca do Google que mostram informações pessoais, como endereço de casa, e-mail e número de telefone poderão ser removidos.

É importante lembrar que remover as informações da Busca do Google não é o mesmo que remover da internet. O recurso também vai enviar notificações quando novos resultados com informações pessoais aparecerem na Busca.