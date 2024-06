Brasil é o país que mais envia áudios e figurinhas no WhatsApp, diz Zuckerberg

Zuckerberg falou durante o "Meta Conversations" que ocorreu em São Paulo Crédito: Reprodução/Meta

O Brasil envia quatro vezes mais mensagens de voz através do Whatsapp do que qualquer outro país, afirmou Mark Zuckerberg, nesta quinta-feira, 6. O CEO da Meta divulgou o dado durante um evento global promovido pela empresa que ocorreu em São Paulo. Além de áudios, o empresário afirmou que os brasileiros também são os que mais enviam figurinhas e mais participam de enquetes. "Vocês tornaram o 'Zap Zap' algo próprio e vocês estão entre as pessoas mais ativas do mundo no app", contou. Brasileiros enviam quatro vezes mais áudios no WhatsApp

Zuckerberg falou durante o "Meta Conversations" que o Brasil “abraçou o poder das mensagens para se conectar, expressar-se e fazer negócios” na plataforma do Whatsapp.