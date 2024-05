ICQ, MSN, Orkut e Fotolog: relembre redes sociais que acabaram

O Orkut fez muito sucesso no Brasil, tendo mais de 30 milhões de usuários ativos Crédito: Reprodução

Ao longo dos vários anos de existência da internet, muitos aplicativos alcançaram popularidade e perderam relevância. Exemplo é a rede social ICQ, que anunciou o encerramento das suas atividades para o dia 26 de junho, integrando o grupo de aplicativos extintos após caírem em desuso. Além do ICQ, juntam-se à lista plataformas famosas como MSN, Orkut e Fotolog. Relembre a seguir quais eram as propostas dessas redes e quando elas foram descontinuadas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ICQ, MSN, Orkut e Fotolog: as principais redes sociais que acabaram ICQ Adição mais recente à lista, o ICQ tem seu nome por conta da frase “I seek you”, traduzida para “Eu procuro você”. Criada pela empresa israelense Mirabilis, a plataforma de mensagens instantâneas é uma das mais antigas na internet e encerrará atividades após 28 anos, como afirma em seu site.

“O ICQ deixará de funcionar a partir de 26 de junho”, relata uma mensagem no ICQ.com. "Você pode conversar com amigos no VK Messenger e com colegas no VK WorkSpace." Em seu auge, no ano de 2001, o mensageiro alcançou 100 milhões de usuários. A popularidade começou a cair após a entrada de empresas como Facebook e Google no ramo de conversas. MSN O MSN (sucedido pelo Windows Live Messenger) foi lançado pela Microsoft em 1999, com o intuito de permitir conversas em tempo real entre amigos. Um de seus recursos era um botão para chamar a atenção dos contatos.

O aplicativo tornou-se muito popular no Brasil pela sua ligação com o serviço de e-mail hotmail, pela publicidade com o público jovem e por estar instalado em computadores com Windows, popular sistema operacional. A descontinuação veio após aquisição do Skype por parte da Microsoft. Depois dos avisos de encerramento, o suporte à plataforma acabou em 2013. Mensagens do WhatsApp viram música com IA e viralizam; VEJA como criar Orkut Uma das redes sociais mais populares dos anos 2000, o Orkut foi lançado em 2004, com filiação ao Google. Seu nome derivava do engenheiro turco Orkut Büyükkökten, engenheiro desenvolvedor da plataforma. No Orkut, era possível jogar, postar fotos, conversar com amigos e interagir em comunidades, que ajudaram a popularizar a rede em países como Brasil, índia e China - menos popular nos Estados Unidos e na Europa. A rede foi descontinuada pelo Google em 2014, pois a empresa queria se concentrar em serviços como YouTube, Blogger e Google+; este último, por sua vez, foi desligado em 2019.