5 dicas para fortalecer sua segurança digital e privacidade online

O brasileiro está se tornando cada vez mais conectado, conforme revela uma pesquisa da NordVPN. Segundo o estudo, a população do país passa, em média, mais de 41 anos da vida online. Nesse contexto, é fundamental aprimorar os hábitos de segurança digital. De acordo com informações recentes do Banco Central, quase 150 milhões de pessoas utilizam métodos de pagamento instantâneo e online.

Com o crescente número de ameaças no mundo digital, os cibercriminosos estão constantemente refinando suas táticas para roubar dados, invadir perfis em redes sociais e acessar contas bancárias. Portanto, é de extrema importância que as pessoas ajam com cautela e façam uso de recursos que garantam a segurança de suas informações pessoais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, confira cinco recomendações simples que podem facilitar a vida e aperfeiçoar a segurança durante a navegação na internet.