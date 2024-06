Os grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês), como o ChatGPT, um dos sistemas de inteligência artificial (IA) mais populares do mundo, ainda seguem tendo dificuldades para raciocinar usando a lógica e cometem erros frequentes , de acordo com um estudo.

"Mas eles também refletem estes preconceitos nos testes de raciocínio?", questionou Olivia Macmillan-Scott, doutoranda do departamento de Ciências da Computação da University College de Londres (UCL).

IA é submetida a testes psicológicos; qual o resultado?

Sob a supervisão de Mirco Musolesi, professor e diretor do Machine Intelligence Lab da UCL, Macmillan-Scott apresentou sete modelos de linguagem - duas versões do ChatGPT (3.5 e 4), da OpenAI, Bard, do Google, Claude 2, da Anthropic, e três versões de LLaMA, da Meta - a uma série de testes psicológicos desenvolvidos para humanos.

Como esta tecnologia aborda o preconceito que leva a privilegiar soluções com um maior número de elementos, em detrimento daquelas com uma proporção adequada?

Um exemplo: se tivermos uma urna com nove bolinhas brancas e uma vermelha e outra urna com 92 bolinhas brancas e 8 vermelhas, qual devemos escolher para ter a melhor chance de obter uma bolinha vermelha?

A resposta correta é a primeira urna, visto que há 10% de possibilidades frente a 8% da segunda opção.

As respostas dos modelos de linguagem foram muito inconsistentes. Alguns responderam corretamente ao mesmo teste seis em cada dez vezes. Outros apenas duas em cada dez, embora o teste não tenha mudado. "Cada vez obtemos uma resposta diferente", diz a pesquisadora.