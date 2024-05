Whatsapp libera novo recurso para apagar mensagens; saiba qual

Os usuários que já clicaram em “apagar a mensagem para mim” por engano irão se beneficiar com a nova ferramenta do Whatsapp. Com a novidade, o aplicativo permite “desfazer” a ação logo após o clique. Assim, é possível recuperar a mensagem apagada.

Leia mais: WhatsApp verde? App muda cor para alguns usuários e gera polêmica

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como desfazer a ação “apagar para mim” no Whatsapp

Para apagar uma mensagem no Whatsapp, é necessário clicar no ícone da lixeira na parte de cima da tela, e, em seguida, escolher entre “apagar para todos” e “apagar para mim”.