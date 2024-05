WhatsApp deixa de ser compatível com 35 dispositivos; veja quais

O Whatsapp, aplicativo de mensagens do grupo Meta, deixou de ser compatível com 35 linhas de smartphones nessa quarta-feira, 1°. A mudança ocorreu após a atualização mais recente do aplicativo, que o tornou incompatível com dispositivos mais antigos dos sistemas operacionais Android e IOS.

Segundo informações divulgadas pelo portal Tilt UOL, os donos dos celulares afetados não receberão mais atualizações ou suporte do aplicativo, além de enfrentar eventuais problemas para o uso.