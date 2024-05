Internet na Lua? Nasa e Nokia querem instalar rede de 4G no espaço

A última atualização sobre o plano da chegada do 4G à Lua será através do foguete da SpaceX, com lançamento previsto para este ano, transportando uma rede 4G simples para a Lua. O módulo de pouso instalará o sistema no polo sul da Lua e então será controlado remotamente da Terra.

“O primeiro desafio para colocar uma rede em funcionamento é ter equipamentos celulares qualificados para o espaço que atendam aos requisitos apropriados de tamanho, peso e energia, além de serem implantados sem um técnico”, disse Walt Engelund, vice-administrador associado de programas na Diretoria da Missão de Tecnologia Espacial da Nasa, à CNN.

