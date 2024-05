Novo robô de microcirurgia costura um grão de milho em demonstração

A Sony demostrou a capacidade do seu novo robô cirúrgico costurando um corte em um grão de milho Crédito: Reprodução/Youtube Sony Technology

A empresa de tecnologia Sony divulgou na semana passada a capacidade do seu novo robô cirúrgico. A máquina é a primeira a realizar trabalhos super precisos, como suturar um pequeno corte em um grão de milho, demostrado em um vídeo da empresa. O robô foi projetado para auxiliar em um campo específico: cirurgiões operam em vasos sanguíneos e nervos extremamente pequenos, com diâmetros inferiores a 1 mm, que exigem muita precisão. Os cirurgiões desta área operam geralmente com auxílio de um microscópio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Robô de microcirurgia: como funciona?

A empresa conduziu um experimento com sucesso utilizando a microcirurgia em animais durante o mês de fevereiro na Universidade Médica de Aichi (AMU), no Japão. O sistema rastreia os movimentos das mãos e dos dedos do cirurgião usando um dispositivo de controle.

Ainda em fase de protótipo, o robô foi apresentado como um “dispositivo de cirurgia remota de baixa latência” no qual o cirurgião usa um par de controladores semelhantes a canetas sensíveis ao toque e observa o processo por um pequeno sistema de câmera 3D. Os movimentos do cirurgião são replicados em um pequeno instrumento que funciona de forma semelhante ao movimento do pulso e permite diminuir a precisão das mãos. Portanto, o robô não trabalha sozinho e realiza os procedimentos com auxílio humano. Neuralink: homem com chip cerebral joga Mario Kart 'com a mente'; VEJA

Robô de microcirurgia manuseia instrumentos Segundo a empresa, o sistema busca suprir desafios da robótica auxiliar cirúrgica convencional, como interrupções e atrasos causados pela troca manual de instrumentos cirúrgicos. A troca automática de instrumentos é possível no robô por meio da miniaturização dos itens cirúrgicos. Vários instrumentos podem ser armazenados de forma compacta próximo ao braço do robô. Os braços esquerdo e direito podem usar pequenos movimentos para trocar os instrumentos rapidamente sem intervenção humana.

Sony e a participação no mercado de robótica cirúrgica

Veja como diminuir o risco de trombose após cirurgia Sony e a participação no mercado de robótica cirúrgica

A Sony trabalha com departamentos médicos universitários e instituições médicas para desenvolver e verificar a segurança da tecnologia de assistência robótica. Até agora, o protótipo demonstrou sua capacidade de tornar a microcirurgia acessível a não especialistas. “São necessários meses ou anos de treinamento extensivo até mesmo para médicos qualificados dominarem essa técnica”, diz o professor Munekazu Naito da AMU, em um vídeo publicado da empresa.