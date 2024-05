"Celular chato": marca lança aparelho sem redes sociais para geração Z

A marca de cerveja Heineken e a empresa de roupas Bodega lançaram durante a semana de design de Milão, em 16 de abril, um telefone "chato" projetado apenas para troca de SMS e ligações.

O chamado “The Boring Phone” (celular chato, em tradução livre para o português) possui um design nostálgico que lembra a tecnologia dos aparelhos dos anos 2000. Ele visa fazer com que as pessoas se desconectem do universo das redes sociais enquanto usam o telefone.

“Celular chato”: o que tem no aparelho pensado para trazer nostalgia



O telefone flip (dobrável) tem uma caixa transparente que os usuários podem cobrir com adesivos e uma subtela monocromática exibindo duas garrafas de cerveja Heineken.