Nostalgia anos 2000: as músicas que fizeram sucesso no início do milênio

Emo, pop ou funk: qual o hit sensação dos anos 2000? Crédito: Reprodução

Seja pela vivência da infância, seja pela juventude, os anos 2000 escreveram no imaginário popular o desejo de felicidade da virada do milênio. E, se tem algo que marca a vida de alguém, é a musicalidade das canções preferidas que perpassam diferentes memórias. A febre emo dos anos 2000, o sucesso das boy bands ao longo das décadas ou ídolos que podem variar de Felipe Dylon até Beyoncé. A década tem figuras que certamente já fizeram presença nos fones de ouvido, pôsteres de parede, CDs gravados e aparelhos de MP3, dependendo da idade dos fãs. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nostalgia anos 2000: de NX Zero a RBD, bandas que fizeram sucesso estão voltando As tendências não existem num vácuo, é sempre uma tradução estética do espírito da época, das ideias e dos acontecimentos do momento. Desta vez, é a hora dos anos 2000 ficarem em alta nos produtos culturais; a década voltou com tanta força que até mesmo ganhou uma “trend”.

“Y2K” é a sigla atual para “anos 2000” em inglês, o que inscreve pela internet o passar cíclico da nostalgia e o que ela reverbera nos ideais de quem se inspira na tendência. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, é onde a Geração Z reinventa a saudade de décadas passadas enquanto revivem as músicas antigas. É nessa pegada de relembrar histórias contadas que O POVO separou as músicas de sucesso mais icônicas dos anos 2000. Nesta matéria, você ainda pode nos ajudar a elencar a melhor música que celebra a “nostalgia Y2K”.



Relembre as músicas de sucesso dos anos 2000

A digitalização da música nos anos 2000 trouxe mudanças no que tange ao processo de produção, distribuição e consumo. Quem não se lembra de assistir aos clipes que passavam na MTV numa tarde de calor intenso ou de passar horas em sites questionáveis à procura do melhor download em MP3? Confira as músicas mais tocadas nas paradas de sucesso da época: Mr. Brightside - The Killers

Nelly Furtado - Promiscuous

All the things she said - t.A.T.u.

In da Club - 50Cent

Na Sua Estante - Pitty

I'm not Okay - My Chemical Romance

I Gotta a Feeling - Black Eyed Peas

HEY YAH - outkast

Tô nem Aí - Luca

The pussycat dolls - dont cha

Welcome to my life - Simple plan

Um minuto para o fim do mundo - CPM 22

Lonely - Akon

Ela só pensa em beijar - MC Leozinho

Razões e emoções - NX Zero

Bring Me To Life - Evanescence

Don't Stop The Music - Rihanna

Ragatanga (Asereje) - Rouge Escolha as três melhores músicas que representam a nostalgia dos anos 2000 Loading... A Geração Z e a “nostalgia Y2K” Pode até parecer estranho, por estarmos na era dos smartphones e aplicativos, mas houve uma época em que o acesso aos artistas não era tão rápido e prático como nos dias de hoje. O Spotify, referência no ramo de streaming, foi uma das melhores soluções para o problema, fornecendo um catálogo gigantesco na palma da mão dos usuários enquanto elimina a distância entre criadores e público.