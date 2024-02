Millennials são os mais felizes com a vida amorosa, segundo estudo

Os millennials lideraram o estudo com o índice de 67% em relação a vida amorosa e sexual. Já a Geração Z (1996 - 2010) e os Baby Boomers (1946 - 1964) ficaram atrás, com 59% de satisfação.

A pesquisa também dividiu as opiniões por países e os três que lideraram o ranking foram Índia, México e China, com o mesmo percentual de 76%. Diferentemente do Japão e da Coreia do Sul, cujos níveis foram respectivamente de 37% e 45 %.



Satisfação na vida amorosa com o cônjuge

O estudo também focou na linha de satisfação das pessoas com os seus cônjuges e parceiros. Cerca de 83% dos entrevistados disseram que estavam parcialmente ou totalmente realizados com os seus relacionamentos.

Os três países também lideram nessa diretriz é a Tailândia, com 92%, Holanda, 91%, e Indonésia, com 88%.

Millennials: o Brasil é feliz no amor?

Cerca de 1000 brasileiros foram entrevistados. Ocupando a 20ª posição da satisfação em geral, 78% destes se declararam satisfeitos com a relação amorosa vivida com seus devidos parceiros.

