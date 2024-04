Motorola traz celular que promete 48 de duração na bateria

A Motorola anuncia a chegada do moto g24 power com a promessa de 48 horas de bateria com uma carga

A Motorola anuncia a chegada do moto g24 power no Brasil. O novo modelo tem design fino e leve, e uma bateria de 6.000 mAh, permitindo que o consumidor passe um fim de semana inteiro com uma única carga1. Além disso, o moto g24 power contém carregador TurboPower™ 30W2 incluído na caixa. Em termos de desempenho, o processador é um octa-core de 2.0 GHz.

O moto g24 power também oferece uma tela HD+ de 6,6 polegadas com super brilho, que garante imersão total. O aparelho ainda possui taxa de atualização de 90 Hz, tornando o rolamento de imagens e páginas de web mais suave, e, no modo Auto9, a tela se ajustará, por meio de inteligência artificial, de 90 Hz para 60 Hz10 para estender a vida da bateria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Claro, diversos recursos de Inteligência Artificial como no Modo HDR, que a câmera captura até 3 imagens com luzes e cores diferentes e, instantaneamente, a Inteligência Artificial compõe uma nova foto, com os melhores elementos disponíveis, buscando a imagem mais perfeita possível; O modo de retoque facial, que após tirar a foto, o usuário pode, por exemplo, ajustar a pele, por meio de Inteligência Artificial, suavizando-a com retoques dignos de Photoshop de forma rápida e automática; entre outros.