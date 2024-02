Síndrome do pescoço de texto: entenda o problema causado pelo uso do celular

Fisioterapeuta explica como a dor causada pelo uso do smartphone pode afetar a saúde do corpo

A chegada dos smartphones revolucionou a vida dos seres humanos. É inegável que com tantas utilidades e possibilidades eles tenham se tornado nosso fiel companheiro, estando conosco o tempo todo, inclusive nas atividades em que eles não precisam estar. Por isso, está cada vez mais comum as pessoas serem diagnosticadas com a síndrome do pescoço de texto.

Essa síndrome, também conhecida como text neck (em inglês), de acordo com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, é caracterizada pela sobrecarga da musculatura do pescoço, exatamente o que as pessoas costumam fazer ao longo do dia, passando horas com a cabeça inclinada para baixo olhando para a tela do celular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sintomas mais comuns

Conforme explica o especialista, dentre os principais sintomas dessa síndrome estão as “dores na região do pescoço que podem começar a descer para os ombros”, além de dores de cabeça, sensação de peso nos ombros e coluna desalinhada.