Discord caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta sexta, 29

A plataforma Discord apresentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, 29. Segundo o DownDetector, que acompanha o funcionamento de sites, o pico de erros reportados por usuários foi às 9h23min, com 1.346 notificações. Os problemas mais notificados por quem usa o Discord foram: conexão com servidor (71%), funcionamento do website (19%) e do aplicativo móvel (10%).

No X (antigo Twitter) e no Reddit, é possível ler reclamações de usuários, que teriam efetuado login no Discord e se surpreendido com a mensagem “Desculpa, mas você foi bloqueado”. Outros usuários teriam conseguido realizar o login normalmente, mas enfrentaram dificuldades para acessar seu histórico de mensagens e para enviar e receber mensagens.

