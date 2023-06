Discord: saiba como funciona o app que vem sendo usado por criminosos

Popular entre jovens, o app Discord ganhou atenção de internautas nas últimas horas por ser alvo de operações da Polícia Federal (PF). Na plataforma, o conteúdo exposto livremente aos usuários, inclusive menores de idade, tem sido usado para crimes de importunação sexual, vídeos de incentivo à automutilação, crueldade contra animais e pedofilia.

O POVO News: crimes no Discord aumentam pressão para regulação das redes sociais



O fato chamou atenção após matéria investigativa exibida no Fantástico desse domingo, 25, que expôs como criminosos violentam e ameaçam garotas adolescentes. No submundo da plataforma, jovens navegam por conteúdos perversos e violentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com mais de 150 milhões de usuários, o aplicativo de mídia social e mensagens permite a comunicação por meio de transmissões de vídeos e chamadas de áudio. Criado há oito anos, o Discord se popularizou entre jogadores de videogame, conhecidos como streamers, por fazerem transmissões ao vivo de partidas de jogos.

Mas, como de fato funciona essa rede social? Confira abaixo mais informações sobre o regulamento da plataforma que coleciona polêmicas tanto no Brasil quanto internacionalmente:

Discord: como funciona?

A plataforma Discord foi lançada em 2015 por Jason Citron, gamer e desenvolvedor de sistemas. Até a pandemia de Covid-19, o app era mais uma ferramenta de nicho até se popularizar entre jovens que buscavam mais formas de se comunicar com amigos e ingressar em comunidades on-line.

Diferente de redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook, o Discord não possui um feed central ou uma linha do tempo com rolagem infinita.

A plataforma é dividida por servidores criados pelos próprios usuários, espécies de “comunidades” projetadas para a interação e o ingresso dos usuários em temas específicos, como jogos, filmes, arte, música, teorias e tantos outros assuntos temáticos.

Tais servidores permitem que usuários participem deliberadamente, desde que seja um servidor aberto ao público. Alguns chegam a ter milhares de participantes; como é o caso de servidores para o famoso jogo League Of Legends.

Em contrapartida, a plataforma também habilita servidores privados, que exigem um convite para o acesso. Geralmente, são comunidades bem menores, criadas para grupos de amigos trocarem mensagens.

Discord, o habitat natural dos renegados on-line, segundo especialistas



É nos servidores pequenos e privados que há uma carência da moderação ou supervisão da plataforma, as quais um servidor público maior teria.

Discord: política de uso e diretrizes da plataforma

Apesar de as diretrizes proibirem discurso de ódio, assédio, ameaças, extremismo violento, material de abuso sexual infantil e desinformação, o app não tem sido eficaz na aplicação das políticas de uso em relação ao submundo nocivo que acontece no Discord.

Frequentemente, o app tem seu nome ligado a polêmicas e controvérsias.

A empresa reforçou suas ferramentas automatizadas para detectar mensagens violentas e ofensivas, mas depende dos próprios membros dos servidores Discord para relatar violações à política da empresa.

Os servidores funcionam como governos em miniatura, com o criador da comunidade delegando outros membros para fazer cumprir as regras e dando-lhes o poder de proibir malfeitores de enviar mensagens ou, ainda, expulsá-los do servidor.

Discord: é seguro usar a plataforma?

A plataforma possui uma restrição de idade e é preciso ter pelo 13 anos para utilizá-la: ao se cadastrar, é necessário informar a data de nascimento.

Segundo o próprio Discord, conteúdos impróprios para menores são bloqueados para perfis de usuários entre 13 e 17 anos.

Entretanto, criminosos têm utilizado o aplicativo para chantagear garotas e cometer abusos, como mostrou reportagem do programa Fantástico.

Aplicativo Discord bane usuários por promoverem discursos de ódio

Além disso, é importante reiterar que, como qualquer outro aplicativo, o Discord não está imune a vírus, malwares e outras ameaças virtuais.

Em entrevista ao Fantástico, o porta-voz do Discord disse que a plataforma “não tolera comportamento odioso”.

“Nós somos um produto gratuito para mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo, e de tempos em tempos, conteúdo mau e comportamento mau vão acontecer. Nós trabalhamos ativamente para remover esse conteúdo”, afirmou o porta-voz.