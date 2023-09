Ar-condicionado: qual modelo escolher para enfrentar onda de calor

Conheça alguns modelos de ar-condicionado para enfrentar a onda de calor Crédito: siraphol siricharattakul/Freepik

Se a posse de ar-condicionados nas residências brasileiras aumentou 9,0% ao ano entre 2005 e 2017, de acordo com nota técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o alerta para a intensidade das ondas de calor ao redor do Brasil em 2023 pode influenciar no seu uso frequente. Entre as recomendações para enfrentar o calor excessivo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elenca consumir regularmente água, evitar álcool e altas quantidades de cafeína e de açúcar, usar roupas leves e largas e tomar banhos frios. Além dos cuidados básicos, entenda a seguir sobre os custos necessários na hora de adquirir um ar-condicionado para evitar os impactos negativos das ondas de calor.

Diferente de outras opções no mercado, o ar-condicionado portátil pode ser usado em diversos cômodos, especialmente os de menor extensão. O aparelho também possui um processo de instalação mais simples do que modelos tradicionais. Entre as suas desvantagens, a escolha portátil deve levar em consideração a capacidade de resfriamento limitada a espaços pequenos e o barulho maior do aparelho em comparação ao ar-condicionado split, por exemplo. Ar-condicionado portátil: Como escolher? Antes de escolher um ar-condicionado portátil é preciso definir um local adequado. Apesar de sua capacidade de movimentação, a portabilidade do aparelho ainda é um aspecto a ser considerado, destacando o seu tamanho e peso. Além do custo do modelo, o consumidor deve estar informado sobre os requisitos necessários para a manutenção e os custos gerais em caso de avarias durante o uso. Ar-condicionado x umidificador de ar: qual a diferença?

O funcionamento do ar-condicionado se relaciona com o processo de transformação do ar quente em ar frio por meio do gás refrigerante, reduzindo a umidade relativa do ar à medida que o espaço começa a esfriar.

Existem diferentes tipos de modelos para ar-condicionado, que variam de acordo com as necessidades dos consumidores e o espaço para a instalação. Veja alguns exemplos a seguir:

Ar-condicionado de janela

Como o seu nome já propõe, o modelo é instalado normalmente em espaços na janela ou por meio de uma abertura na parede. Ele pode ser reconhecido por apresentar a sua parte traseira do lado de fora da acomodação. Foi um dos primeiros aparelhos desenvolvidos e pode apresentar um custo mais baixo, mas sem a mesma eficiência energética de um ar-condicionado split ou central. Ar-condicionado split

O ar-condicionado split é dividido em duas unidades - uma interna (ou evaporadora) e uma externa (ou condensadora). Ambas são conectadas por meio de tubulações e apresentam uma opção silenciosa para o espaço onde o aparelho será instalado.