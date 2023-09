Google Bard: como usar as extensões integradas ao GMail, Docs, Maps e YouTube?

Extensões do Bard pode, aprimorar informações de viagens, eventos e agendas com integração de outras ferramentas

A partir do Google Bard, será possível buscar conteúdo em mensagens do Gmail, em arquivos armazenados no Docs (ou Workspace, como é chamado atualmente), no Maps e até mesmo em vídeos do YouTube.

Você se lembra do Google Bard? A ferramenta de Inteligência Artificial, estruturada pelo Google, chegou com a maior atualização de expansão em seis meses. O funcionamento inaugurado, colocado como “extensões”, traz a possibilidade de interligar a IA a outros serviços da empresa.

De acordo com o Google, a ferramenta de IA também ganha integração com informações de hotéis e de voos armazenadas no mecanismo de busca. Confira como usar as extensões do Google Bard mais abaixo.



Google Bard: confira o comunicado da empresa

Em comunicado enviado à imprensa, a empresa declarou o seguinte:

“A gente vive a vida circulando entre diferentes apps e janelas. Com as extensões, porém, o Bard passa a ter uma porção de ‘ajudantes’ que trazem apenas as informações necessárias de cada um desses aplicativos. Assim, em vez de passar horas pesquisando voos e fazendo planos para o dia 12 de junho, basta pedir que o Bard pesquise voos no Dia dos Namorados, floriculturas perto do aeroporto e até escreva um poema para surpreender aquela pessoa especial. Tudo isso numa única conversa”.

Google Bard: como funcionam as extensões



Embora as extensões já estejam disponíveis no Brasil, elas só funcionam com comandos em inglês, algo que deve mudar no futuro. Para usar os plugins, o usuário será notificado da mudança e poderá acessar uma página especial onde poderá escolher o que usar.

Ao acessar o Bard, os usuários encontram um novo menu de “Extensões”, onde podem habilitar ou desabilitar as conexões com os diferentes aplicativos do Google. As autorizações das conexões, feitas por meio de prompts de comando, podem ser feitas individualmente ou em conjunto.

