Plataforma Zoom, usada em home office, retoma trabalho presencial

No começo da pandemia de Covid-19, quando as empresas adotaram o home office, o Zoom virou uma das ferramentas de trabalho mais importantes. A plataforma de videoconferência se tornou onipresente para reuniões, ou mesmo simulando virtualmente as conversas de corredor no escritório.

Mesmo a empresa criadora do sistema, no entanto, parece não ter intenção de manter o trabalho remoto. No começo desta semana, executivos da Zoom definiram uma nova política de trabalho híbrido, encerrando o home office permanente de parte dos funcionários.

O comunicado enviado na segunda-feira, 7, pede que trabalhadores morando a "distâncias trafegáveis" dos escritórios compareçam presencialmente ao menos duas vezes por semana. A definição da empresa vale para os funcionários que vivam a 80 quilômetros ou menos de uma das sedes da Zoom.

A tática foi descrita como uma "abordagem híbrida estruturada" por um porta-voz da empresa ao jornal britânico The Guardian. O representante afirmou que manter funcionários indo ao escritório "um número determinado de dias por semana" é um método "mais eficiente" para os planos da empresa.

Zoom demitiu funcionários no começo de 2023

Esta não é a primeira mudança significativa na Zoom este ano. Em fevereiro, a empresa demitiu 1.300 funcionários, cerca de 15% do quadro de trabalhadores.

A empresa alegou "a incerteza econômica mundial" como motivo para as dispensas, à época. Com o relaxamento das restrições de distanciamento social, serviços de videoconferência passaram a ser usados menos frequentemente, e por tempos menores. Isso impactou diretamente nas receitas da Zoom, cuja principal fonte de renda é a venda do serviço pago, enquanto as chamadas gratuitas são limitadas a 40 minutos.