Está disponível o The Chainalysis Crypto Myth Busting Report, cujo conteúdo desfaz alguns conceitos errôneos e aborda mitos relacionados à segurança, legitimidade, viabilidade e escalabilidade da criptomoeda. Abaixo, você encontrará os 7 mitos de acordo com o relatório: Sete mitos sobre criptmoedas e blockchain A maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar da criptomoeda Bitcoin, talvez da Ethereum ou da tecnologia blockchain. Mas, muitas delas, ainda não se aproximaram desse universo e devem ter escutado algum mito que corre por aí. Em determinado ponto, quase todos nós teremos contato com as criptomoedas, ou com o blockchain. Mas como desmistificar esse universo? Bom, os especialistas em blockchain da Chainalysis examinaram mais de perto sete mitos que costumam estar no boca-boca das pessoas interessadas no assunto: As criptomoedas são anônimas e não podem ser rastreadas

Longe de ser anônimo, o Blockchain criou o sistema financeiro mais transparente e democrático que que já existiu até hoje, pois todas as transações são protocolados em um registro público. As transações de criptomoedas sempre foram pseudomonas (vinculadas a um endereço estático e visível publicamente), mas não são anônimas como muitos acreditam. No entanto, para monitorar efetivamente a atividade ou rastrear criminosos, é importante ter as ferramentas certas. E é aí que entram as plataformas de análise de blockchain. Empresas de criptografia, instituições financeiras e agências de aplicação da lei usam essas ferramentas para garantir a conformidade, rastrear atividades criminosas no blockchain e recuperar fundos roubados ou ilegais.

As criptomoedas são um golpe

Existem muitas histórias sobre pessoas que perderam dinheiro de criptomoedas, desde golpes românticos até vendas de tokens de "pump and dump". Esse tipo de golpe ganha muita atenção nas redes sociais e na imprensa, causando insegurança naqueles que não têm proximidade com o tema. No entanto, dados do Crypto Crime Report 2023 mostram que os golpes representam apenas uma pequena fração de toda a atividade de criptomoeda. Em 2022, os serviços confiáveis receberam USD 8,1 trilhões em influxos de criptomoedas, enquanto os fraudadores de criptomoedas geraram um total de USD 6 bilhões em receita de transações de blockchain.

As criptomoedas substituirão o papel-moeda

Os governos sempre devem ter a capacidade de exercer algum controle sobre suas economias e sobre a oferta de dinheiro. O papel-moeda (ou moeda fiduciária) é a principal ferramenta para fazer isso. A moeda fiduciária tem um lugar especial como dinheiro de curso legal. As empresas devem aceitá-la para todas as dívidas públicas e privadas, mas podem optar por permitir, ou não, as criptomoedas. Além disso, as pessoas usam moedas fiduciárias há séculos e muitas delas nunca deixarão de usá-las. Nem mesmo os maiores defensores das criptomoedas acreditam que o papel-moeda e seus usuários serão excluídos do sistema financeiro, mas trabalham para garantir que, no futuro, todos os tipos de valores (ativos) possam ser mapeados em blockchains e, assim, gerenciados.



Criptomoedas não são úteis no mundo real

Já existem vários casos de uso fora do mundo digital, especialmente em mercados emergentes, muitos dos quais são pioneiros na adoção de criptomoedas em nível de base. As transferências internacionais de dinheiro, por exemplo, estão cada vez mais sendo feitas em criptomoedas por indivíduos e pequenas empresas porque são mais rápidas e baratas.