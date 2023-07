WhatsApp: Meta lança função de mensagens de vídeos; saiba como usar

Semelhante ao Telegram, função permite mensagens instantâneas de vídeos com duração de até 60 segundos. Saiba como atualizar o app no seu celular

Conforme o anúncio da plataforma da Meta, o WhatsApp agora permite o envio de mensagens de vídeo instantâneas. A função, já vista no aplicativo rival Telegram, possibilita a gravação por até 60 segundos.

“Achamos que essa será uma forma divertida de compartilhar momentos com toda a emoção que o vídeo pode transmitir, seja para desejar um feliz aniversário a alguém, rir de uma piada ou contar novidades”, anunciou a Meta na última quinta-feira, 27.

Durante a próxima semana, a atualização para gravar vídeos curtinhos estará disponível para todos os usuários. O último lançamento de uma nova função no WhatsApp aconteceu no começo deste ano, quando permitiram a opção de apagar o envio de uma mensagem em até 15 minutos.

Após um aumento de 11% em cima da receita da Meta em relação ao ano anterior, a atualização mais recente do WhatsApp foi possível diante do relatório de ganhos acima do esperado pela empresa. No trimestre encerrado em junho, o CEO Mark Zuckerberg faturou 32 bilhões a mais.

Após um 2022 difícil, as ações da Meta subiram mais de 150% em 2023.

WhatsApp: como atualizar a função no meu celular?



A recomendação da plataforma é de que você sempre use a versão mais recente do WhatsApp para ter acesso a novos recursos e a correções de erros. Você pode atualizar o aplicativo facilmente pela loja de aplicativos do seu aparelho.

A versão mais recente do WhatsApp é a 2.21.11.17 e você pode conferir na sua loja de aplicativos do celular qual está em funcionamento no dispositivo.

Confira abaixo como atualizar o app:



Android



Encontre o WhatsApp Messenger na Google Play Store e, em seguida, toque em Atualizar.

iPhone



Encontre o WhatsApp Messenger na App Store da Apple e, em seguida, toque em Atualizar.

KaiOS



Pressione JioStore ou Store no menu de aplicativos. Deslize a tela para o lado e selecione Social e, em seguida, selecione WhatsApp. Pressione Ok ou Selecionar > Atualizar.

WhatsApp: como enviar mensagens de vídeos instantâneos

Para utilizar a ferramenta, entre em uma conversa particular ou em um grupo

Depois, basta tocar no botão de mensagem de áudio para trocar para a opção de vídeos instantâneos

O ícone do botão vai mudar. Caso queira voltar para o áudio, toque novamente. Vale destacar que, por padrão, o ícone principal será o de áudio

Depois de trocar, segure o botão para gravar, e deslize para cima para bloquear e gravar com as mãos livres, assim como nos áudios. Para enviar, basta soltar o botão ou tocar no ícone de enviar.

Para cancelar, arraste para o lado esquerdo

O vídeo será reproduzido automaticamente em modo silencioso na conversa

Para ativar o som, o usuário que receber deve abrir o conteúdo