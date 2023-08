Inovação promete economia de R$ 10 bi por ano 

Sistema desenvolvido pelo Serpro acaba com o uso de papel no modal aéreo, e promete oportunidade e desenvolvimento a partir de transformação digital na distribuição de cargas em aeroportos

A partir desta quarta-feira, 2 de agosto, todos os aeroportos internacionais do país passam a adotar o novo Sistema de Controle de Carga e Trânsito (CCT Importação - Aéreo). A nova sistemática é fruto da parceria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e Serpro.

O sistema adota o padrão internacional de envio de informações eletrônicas (IATA) e uso intensivo de tecnologia para simplificar a logística do modal aéreo brasileiro. Promessa: reduzir em até 80% o tempo de liberação das cargas e mercadorias importadas via aeroportos.

Outra promessa é a redução de 90% nos casos de intervenção do órgão no fluxo das cargas e diminuição no tempo médio de liberação nos aeroportos de seis para apenas um dia. Mais: economia anual de R$ 10 bilhões para o setor, além da duplicação, já nos próximos dois anos, dos fluxos de cargas aéreas e atração de investimentos externos, o que vai ampliar a competitividade das empresas e melhorar significativamente a logística aérea internacional do Brasil.

“E quem vai ganhar é toda a sociedade brasileira, porque esses 10 bilhões de reais de economia acabam se refletindo no preço, na qualidade e no prazo de entrega das mercadorias, beneficiando o consumidor final. Cada centavo conta hoje no comércio exterior. A gente pensa que a concorrência internacional se dá numa escala e, na verdade, você faz a conta em termos de centavos para saber se o país é competitivo ou não”, destacou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a cerimônia de lançamento do CCT Importação - Aéreo.

"Eu posso assegurar que não é qualquer país do mundo que tem alguma coisa semelhante a essa. Nós estamos nos atualizando a um ponto em que vamos estar na fronteira do que tem de melhor em termos logísticos no mundo. É uma grande notícia para os exportadores, importadores e para o mercado brasileiro. Isso certamente vai ser reconhecido ao longo dos anos como uma peça desse grande quebra-cabeça de tornar a nossa economia mais eficiente e atrair as atenções dos investidores para o enorme potencial que o país tem”, acrescentou o ministro.

Transformação digital

Presente à mesa de que anunciou o lançamento oficial da solução, André de Cesero, diretor de Relacionamento com Clientes do Serpro, destacou o orgulho da empresa em participar de um projeto que muda para melhor o ambiente de negócios do país. “Da parte do Serpro, com certeza essa é a entrega de maior complexidade dos últimos anos. Digo pelos atores envolvidos, pelas altas exigências de integração de sistemas e pelo que foi demando em infraestrutura e tecnologia para atender a esse desafio. Estamos diante de uma entrega de inovação e de transformação digital completa para o Brasil”, avaliou.

Há também um ganho em transparência e controle de todo o processo, ajudando no combate ao contrabando, descaminho e à sonegação. “O projeto preconizou uma revisão 360 de todos as normas e processos do setor e a participação da área de TI desde os primeiros momentos foi fundamental construção de uma arquitetura robusta e eficiente, para a entrega de um sistema elimina a utilização de documentos em papel e reduz complexidade dos controles aduaneiros”, completou Cesero.

Portal Único Siscomex

O CCT Importação - Aéreo é o mais novo dos sistemas integrantes do Portal Único Siscomex, iniciativa que engloba todo o esforço de desburocratização do comércio exterior brasileiro. Desde o dia 9 de julho, o projeto foi implantado em fase piloto no aeroporto de Vitória, que passou a ter voos controlados integralmente pelo novo sistema.

Durante esse período, foram mais de 140 conhecimentos de carga sem bloqueios e indisponibilidades, superando U$ 10 bilhões e 70 toneladas em mercadorias liberadas para registro da declaração de importação em até duas horas da chegada dos voos. E tudo isso sem necessidade de intervenção da RFB. A segunda fase da implantação ocorre no dia 2 de agosto, próxima quarta-feira, quando todas as operações de voos regulares passam ser, obrigatoriamente, realizadas pelo novo sistema.