A Importância da Interação Humana nas Atividades Educacionais

Mesmo com os notáveis avanços tecnológicos das últimas décadas, interagir com outros seres humanos ainda é fundamental para a aprendizagem. Nos anos 2000, o programa “One Laptop Per Child” distribuiu mais 900.000 computadores portáteis para estudantes pobres do Peru. Essas máquinas não tinham acesso à internet, mas contavam com um grande acervo de livros e aplicativos educacionais. Após 15 meses, uma pesquisa constatou que as crianças que receberam os laptops não apresentaram maior sucesso educacional que seus colegas que não os receberam.

Os resultados teriam sido diferentes se os laptops estivessem conectados à internet? Provavelmente não. É o que se pode concluir com base em um estudo de 2018, também realizado no Peru, em que o desempenho dos alunos que receberam laptops com acesso internet foi comparado ao de seus colegas que receberam laptops sem acesso à internet. Entre os beneficiados, não se detectou ganhos significativos em suas capacidades de leitura, habilidades matemáticas, fluência verbal, raciocínio espacial ou memória de trabalho.

Esses dados não indicam que a tecnologia é necessariamente prejudicial à educação. Eles evidenciam a necessidade de inserir os aparatos tecnológicos em contextos sociais pedagogicamente apropriados. Ensaios randomizados realizados no Paquistão, por exemplo, mostraram que a exposição do mesmo conjunto de vídeos teve efeitos muito diversos sobre o desempenho dos alunos. Quando realizada em sala de aula com a supervisão de um professor treinado, a exposição dos vídeos aumentou a eficiência do ensino. Quando os alunos assistiam a esses vídeos em seus tablets em casa, seu desempenho piorou.

O aprendizado é um processo social, e os alunos precisam ter a oportunidade de interagir com seus professores, colegas e outros membros da comunidade de aprendizagem. Embora seu uso isolado possa ter efeitos negativos sobre a aprendizagem, o uso da tecnologia pode ser um poderoso auxiliar pedagógico quando realizados com a mediação de seres humanos devidamente qualificados.