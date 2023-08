Vazamento de dados do Facebook: como pedir indenização de até R$ 5 mil

A justiça do estado de Minas Gerais condenou a Meta a pagar R$ 20 milhões em danos morais por uma série de vazamentos de dados no WhatsApp, Messenger e Facebook, ocorridos entre 2018 e 2019. As duas ações foram movidas pelo Instituto Defesa Coletiva e cada brasileiro afetado pode receber até R$5 mil.

No Facebook, os dados expostos foram senhas, contatos (nome, telefone, e-mail), data de nascimento, gênero, localidade, cidade natal, educação, trabalho, idiomas, status de relacionamentos, check-ins, fotos, stories, curtidas, comentários e conversas.

Já no WhatsApp, um código malicioso espião teria dado acesso ao conteúdo de aparelhos dos usuários, como aplicativos, fotos, vídeos e documentos.

Em resposta, a Meta disse que ainda não foi formalmente intimada. Por isso, não há nada concreto sobre quem ou como será indenizado. Ainda, como trata-se de uma decisão de primeira instância, cabe recurso.

Vazamento de dados do Facebook: Como pedir indenização e quem tem direito

A Justiça chegou a uma sentença, mas as indenizações não devem ser pagas imediatamente. Caso a Meta recorra da decisão, pode levar anos para a justiça chegar a uma decisão final.

Para receber algum valor, o usuário terá de provar que estava ativo no Facebook ou no WhatsApp no período do vazamento. Os brasileiros podem entrar em contato com o Instituto de Defesa Coletiva ([email protected]) para se habilitarem nas ações já existentes e um dia serem indenizados.