WhatsApp pode ganhar ferramenta para transcrever áudio

O WhatsApp pode ganhar, em breve, mais uma funcionalidade: transcrever áudios. A ferramenta, em fase de testes, foi encontrada pelo site WABetaInfo, especializado em descobrir novidades sobre o aplicativo.

A transcrição de áudio havia sido encontrada, primeiramente, em setembro de 2021. Em maio de 2022, no entanto, o desenvolvimento da função no WhatsApp teria sido interrompido. Agora, os testes parecem ter voltado, com mais detalhes aparecendo na versão beta do aplicativo.

Ainda não é possível testar a transcrição de áudios do WhatsApp. O site, porém, encontrou uma tela mostrando as limitações da ferramenta.

We'll finally be able to transcribe voice notes on WhatsApp in the future



Transcriptions are elaborated locally on the device by downloading relevant language packs and are never shared with WhatsApp or Apple so you’re still the only that can listen to them https://t.co/lOVuCPPQyA pic.twitter.com/mboVCF9uyz