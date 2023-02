Twitter Blue chega ao Brasil com mensalidade de até 60 reais

A assinatura permite que usuários recebam o selo de verificação da rede social; confira as mudanças e como fazer sua inscrição

O Twitter Blue, serviço de assinatura da rede social que permite aos usuários acesso exclusivo a determinados recursos, como o selo de verificação, chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 08, na conta dos usuários.

Os mecanismos incluem as opções de editar os tweets em até 30 minutos após a publicação, customizar o ícone da rede social e até a possibilidade de definir um token não fungível (NFT) como foto de perfil.

A oferta de assinatura já estava disponível em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia. No Brasil, o Twitter Blue oferece um plano mensal de 42 reais e um plano anual de 440 reais pelo navegador.

Os usuários que preferirem assinar pelo aplicativo em celulares Android ou iOS só encontrarão a opção mensal por um valor maior, de 60 reais. O percentual solicitado pela Play Store e App Store em compras nos dispositivos motivou a diferença.

A rede social garante que a versão gratuita do Twitter não sumirá. “O Twitter Blue simplesmente oferece uma camada de personalização para sua experiência”, completa a empresa na Central de Ajuda.

Twitter Blue: Como assinar

A inscrição pode ser realizada pelo navegador ou aplicativo do celular no menu “perfil”. Em seguida, o usuário deve selecionar a opção “Twitter Blue” e clicar no botão “assinar”.

O assinante receberá um aviso de verificação no número do celular, caso ainda não tenha recebido.

