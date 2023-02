Marca de smartphone divulga informações do celular da Coca-Cola

Versão personalizada do celular é acompanhada de elementos de design clássicos da Coca-Cola em vermelho e preto

A fabricante chinesa de smartphones, realme, anunciou uma parceria com a Coca-Cola para o primeiro lançamento do celular Coca-Cola Edition. O “realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition” será lançado oficialmente no dia 10 de fevereiro de 2023. O Coca-Cola Edition estará disponível apenas nos mercados selecionados: Índia, Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas.

O novo realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition já pode ser reservado gratuitamente no site oficial da realme na Índia, com seis mil unidades limitadas globalmente.

Os usuários que reservarem com sucesso o smartphone de edição limitada receberão um cartão de número limitado personalizado e exclusivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A versão personalizada do aparelho apresenta elementos de design clássicos da Coca-Cola em vermelho e preto.

Em termos de configuração, o realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition apresenta o processador Snapdragon 695 5G, uma bateria de 5000mAh e interface realme UI 4.0 de fábrica. O aparelho oferece 8 GB + 8 GB de RAM dinâmica e 1 TB de memória externa.

A empresa responsável pela comunicação da fabricante informou que mais detalhes serão revelados no dia do lançamento.

Sobre o assunto Coca-Cola Phone: empresa de refrigerantes pode lançar smartphone

Associação Cearense de Inovação (ACI) para fortalecer o ecossistema

Instituto Atlântico lança unidade de educação Avanti

Sobre demissões em empresas de tecnologia

Tags