Assinatura da plataforma ChatGPT está disponível no Brasil; veja preço

A ferramenta é capaz de escrever textos e de desenvolver conversas com o usuário. Os assinantes vão ter prioridade em seu uso

O pacote especial da ferramenta ChatGPT está disponível para assinatura no Brasil. A OpenAI, que gere a plataforma, passou a disponibilizá-la na última sexta-feira, 10, aos interessados no País. O preço do plano é de R$ 105,00.

O ChatGPT permite que os seus usuários usem uma inteligência artificial para escrever textos e resolver diferentes problemas. Aqueles que fizeram a sua assinatura terão prioridade para acessar o conteúdo da ferramenta e um processamento mais rápido.

Ainda na sexta-feira, a assinatura foi disponibilizada na União Europeia. Nos Estados Unidos, a assinatura da plataforma foi anunciada no dia 1º de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu site, a OpenAI afirma que o ChatGPT foi desenvolvido para interagir em um estilo convencional, em que conversas podem ser realizadas. Perguntas também podem ser respondidas pela ferramenta.



Sobre o assunto Inteligência artificial: Senado propõe regras e restrição a reconhecimento facial

Microsoft incorpora inteligência artificial da OpenAI ao motor de buscas Bing

Gigantes da Internet lutam para impor seu modelo de inteligência artificial

Tags