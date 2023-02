O Delta-V é um programa de aceleração da Casa Azul

Promessa é dívida, então, atenção para a oportunidade: A Casa Azul Ventures dá início ao seu chamamento para a seleção de 60 startups, sendo 30 em fase de ideação e 30 em fase de tração. Você pode ter mais detalhes acessando AQUI.

Fique de olho na coluna do O POVO tecnologia. Vamos acompanhar as etapas e atualizar o processo ao longo da jornada. Lembrando que não é estanque. Erros, acertos, dúvidas, apostas, tudo é aprendizagem. A casa azul já atende hoje 12 startups e agora virão mais 60. A infraestrutura necessária foi preparada para isso. Portanto mais conexão, mais fortalecimento do ecossistema, mais aprendizagem sistêmica. Muita mentoria e evolução.