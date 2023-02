Um vento online e gratuito para empregabilidade no setor Tech

Marcus Fontoura participará como palestrante, no dia 4 de abril, primeiro dia do Conexão Tech, organizado pela Fundação Estudar

Conexão Tech também contará com a presença de Márcia Wolff, CTO da Qualicorp e de grandes empresas como Tereos, Minerva Foods e EMS



O CTO da Stone Marcus Fontoura palestrará no Conexão Tech, evento organizado pela Fundação Estudar, que tem como objetivo conectar jovens talentos da área da tecnologia a grandes empresas do setor, gerando oportunidades de empregos para os participantes.

Realizado de forma online, ao vivo, o evento é totalmente gratuito e ocorre nos dias 4 e 5 de abril, das 14h às 20h. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de março, e podem ser efetuadas neste link.

Márcia Wolff, CTO da Qualicorp, outro importante nome no mercado de tecnologia, fará a abertura do segundo dia do Conexão Tech.

Durante o evento, alguns jovens selecionados poderão ainda fazer um pitch diante dos recrutadores das empresas participantes, em uma entrevista que poderá qualificá-los para uma vaga de emprego dentro das companhias. Já integraram o Conexão Tech empresas como NuBank, Itaú, Neologica, McKinsey & Company, Raízen e outras. Nesta edição, já estão confirmadas as presenças Tereos, Minerva Foods e EMS.

O Conexão Tech é voltado para jovens universitários, recém-formados ou em início de carreira. Para participar, os estudantes devem concluir todo o processo de inscrição, ter boa performance em todas as etapas do processo seletivo, ter vontade de se desenvolver e querer participar de uma rede de gente muito talentosa.

“O Conexão Tech é uma forma prática de aproximar jovens estudantes ou recém formados das principais empresas de Tecnologia do Brasil. Durante o evento, eles poderão entender melhor este universo corporativo, por meio das trocas com profissionais consolidados, além da possibilidade de contratação”, destaca Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Serviço Conexão Tech

Data das inscrições: de 16 de janeiro a 5 de março

Como fazer as inscrições: AquiQuando é o evento: 4 e 5 de abril, das 14h às 20h

Onde: plataforma virtual Inevet