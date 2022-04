Telescópio Hubble encontra maior núcleo de cometa já registrado

Chamado de C/2014 UN271, cometa tem sido observado desde 2010; com cerca de 140 quilômetros, diâmetro do corpo celeste é 50 vezes maior que a média da categoria

Astrônomos anunciaram nessa terça-feira, 12, a descoberta do maior núcleo de cometa já encontrado. O achado foi feito com o auxílio do telescópio Hubble, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa).

Segundo a página oficial do telescópio, o cometa, chamado C/2014 UN271, tem cerca de 140 quilômetros de diâmetro. O tamanho é 50 vezes maior que a média para corpos celestes do tipo. O agora segundo colocado, C/2002 VQ94, tem menos de 100 quilômetros de diâmetro.

Sobre o assunto Plutão deve ser reclassificado como planeta, sugerem cientistas; entenda

Foto da Nasa no dia do seu aniversário; saiba como ver

Astrônomas detectam molécula inédita em disco de formação planetária

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nuvem de poeira e gelo do cometa C/2014 UN271, que gera "cauda" visível, é muito maior que o núcleo do corpo celeste, feito de rocha (Foto: Divulgação/Nasa/Hubble)



Apesar de o cometa atualmente estar vindo em direção ao Sistema Solar, não há motivo para preocupação. A distância mais próxima que o C/2014 UN271 chegará do Sol, em 2031, é de cerca de 1,6 bilhão de quilômetros - aproximadamente a mesma entre a estrela e o planeta Saturno.

O C/2014 UN271 é observado desde 2010. Ele foi descoberto pelos cientistas Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein, e tem idade estimada em 4 bilhões de anos. O cometa é originado da nuvem de Oort, área externa ao Sistema Solar, que compreende distâncias entre 2 mil e 200 mil o espaço entre a Terra e o Sol.

Mais notícias de Ciência

Sobre o assunto Aumento de metano na atmosfera atinge novo recorde em 2021, diz agência dos EUA

Astrônomos descobrem a galáxia mais longínqua já detectada

Lista aponta 2 mamíferos extintos e 4 provavelmente extintos no Ceará

Ivermectina não reduz hospitalização por covid, diz estudo

Mudança climática provocou mais chuva na temporada de furacões de 2020, diz estudo

Agência divulga foto do sol com a resolução mais alta já registrada

Cientistas descobrem mutações genéticas associadas à esquizofrenia

Cadernos de Darwin reaparecem misteriosamente após 22 anos

Caso de brasileiro com peso de 2kg preso no ânus sai em revista científica

Tags