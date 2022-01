Plutão deve ser reclassificado como planeta, sugerem cientistas; entenda

Plutão e outros objetos celestes poderiam ser considerados planetas do Sistema Solar, segundo pesquisadores que acreditam na definição clássica de 'planeta', em que quaisquer corpos ativos no espaço podem assumir esse termo. Entenda

Plutão e dezenas de outros objetos celestes poderiam ser considerados planetas do Sistema Solar, segundo acreditam pesquisadores do Instituto Espacial da Flórida. Em estudo publicado em outubro do ano passado, os cientistas determinaram que a definição de 'planeta' precisa retomar à visão clássica, do século XVI, de que quaisquer corpos geologicamente ativos no espaço podem assumir esse termo.

Isso contradiz o estipulado em 2006 pela União Astronômica Internacional (IAU, da sigla em inglês), que considerou três características importantes para a determinação de um planeta: um corpo que estabeleceu uma órbita estável ao redor do Sol; um corpo que desenvolveu uma forma esferoidal; e um corpo que se tornou o objeto celeste principal de sua órbita.

Plutão marca duas das três categorias. Ele falha na terceira condição, pois sua órbita passa muito perto do Cinturão de Kuiper, onde há intensa atividade de cometas de curto período. Isto é, Plutão não é o corpo celeste principal de sua órbita. Por esse motivo, ele e outros corpos descobertos têm sido rebaixados à categoria de planeta-anão.

Plutão: nono planeta do Sistema Solar?

Descoberto em 1930, Plutão foi rapidamente designado como o nono planeta do Sistema Solar. Naquele momento, astrônomos presumiram que ele seria o responsável por algumas perturbações registradas na órbita de Netuno, que seria o planeta mais distante do Sol. Foi na busca por um corpo ainda mais longe da estrela principal que os cientistas encontraram Plutão. Em pesquisas subsequentes, descobriu-se que ele é menor e menos massivo que todos os outros planetas do Sistema Solar — até mesmo da Lua, satélite natural da Terra.



