Agência divulga foto do sol com a resolução mais alta já registrada

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou uma foto do Sol com a melhor qualidade em termos de resolução, até hoje. Com registro realizado no dia 7 de março, as imagens mostram ainda diferentes camadas coloridas da atmosfera solar. De acordo com a publicação, a foto foi captada pelo satélite Solar Orbiter, contendo uma extrema luz ultravioleta, a uma distância de cerca de 75 milhões de quilômetros da estrela central do Sistema Solar.

"Tirada uma após a outra, a imagem completa – imagem de maior resolução do disco completo do Sol e da atmosfera externa, a coroa, já obtida – foi capturada em um período de mais de quatro horas, porque cada ladrilho leva cerca de 10 minutos, incluindo o tempo para que a espaçonave aponte de um segmento para o próximo", explica a agência.

Ainda na publicação, a agência divulgou imagens das diferentes camadas da atmosfera do sol:



o roxo corresponde ao gás hidrogênio a uma temperatura de 10.000°C;

o azul ao carbono a 32.000°C;

o verde ao oxigênio a 320.000°C;

o amarelo ao neon a 630.000°C



