Uber agora mostra destino a motorista antes de aceitar corrida

Mudança no aplicativo era uma reivindicação antiga dos condutores, e foi ativada na última terça-feira, 5; antes, Uber mostrava apenas distância da corrida e bairro de destino

O aplicativo de transporte Uber passou por uma importante atualização nesta semana. Agora, motoristas que dirigem pela plataforma poderão ver o destino das corridas antes de decidir se aceitam a viagem. A novidade foi ativada nessa terça-feira, 5.

A mudança era uma reivindicação antiga dos condutores, sendo uma das principais demandas da categoria. Antes, o aplicativo mostrava apenas o valor da corrida, distância do trajeto e bairro de destino.

Além da localização exata onde a corrida terminará, agora o Uber dá aos motoristas mais informações sobre o pagamento da viagem. Passou a ser exibido um detalhamento do valor, indicando o preço total e, caso haja, o adicional de tarifa dinâmica, ativada quando há mais passageiros que condutores do aplicativo naquela região.

Por fim, foi incluída uma estimativa de tempo que a viagem levará. Informações que apareciam anteriormente, como distância do motorista ao ponto de destino da corrida e a nota do passageiro, continuarão sendo exibidas.

A novidade já está ativa para motoristas em todas as capitais do Brasil, inclusive em Fortaleza. Para os passageiros que usam a plataforma, não há mudanças no aplicativo.

