Instagram: feed em ordem cronológica já pode ser ativado; veja como

Em nova atualização, o Instagram voltou com o recurso de organizar as publicações do feed por ordem cronológica. Agora o usuário dispõe de um total de três configurações para visualizar o conteúdo da plataforma de Mark Zuckeberg. Ferramenta estava em testes desde janeiro de 2022 e passou a ser liberada nesta quarta-feira, 23. Gradualmente a novidade deve chegar para todos os usuários do aplicativo tanto em dispositivos Android quanto iOS.

Agora o feed do Instagram poderá ser visualizado tanto no formato "Página Inicial", que traz os conteúdos influenciados pelos algoritmos quanto com a ordem cronológica dos posts em outros dois modos: o "Favoritos", que exibe as publicações das contas que o usuário seleciona manualmente; e o "Seguindo", que mostra as postagens de todas as pessoas que o usuário segue.

A plataforma deixou de exibir os posts em ordem cronológica no ano de 2016, quando passou a inserir conteúdos influenciados pelos algoritmos. O modelo de exibição, novo à época, trouxe um aumento no uso da rede social.

Dentre as últimas novidades, o Instagram disponibilizou posts colaborativos, músicas em publicações no feed e mudanças no recurso do "Melhores Amigos". Veja como colocar as postagens em ordem cronológica no Instagram:

Instagram: como colocar ordem cronológica

Acesse o aplicativo do Instagram

Clique no ícone do Instagram

Selecione o menu de seleção do feed

