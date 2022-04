Elon Musk se juntará ao Conselho de Administração do Twitter

Elon Musk vai se juntar ao Conselho de Administração do Twitter, anunciou a rede social nesta terça-feira (5), um dia depois que o magnata sul-africano se tornou seu principal acionista.

"Estou feliz em compartilhar que estamos nomeando @elonmusk para nosso conselho! Por meio de conversas com Elon nas últimas semanas, ficou claro para nós que ele traria grande valor ao nosso conselho", disse o CEO do Twitter, Parag Agrawal, em um tweet.

Dono da Tesla e da Space X e considerado o homem mais rico do mundo, Musk anunciou na segunda-feira a compra de 73,5 milhões de ações do Twitter que equivalem a 9,2% do total e o transformam em seu maior acionista.

