Superintende da Supesp lança livro sobre prevenção a crimes cibernéticos

O Superintendente de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (SUPESP) do Estado do Ceará, Helano Nogueira, lança nessa sexta-feira, às 19h no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o livro Fundamentos de Segurança Cibernética: Como Se Proteger de Golpes na Internet.



Crimes cibernéticos têm ficado cada vez mais comuns e com poder lógico-bélico cada vez maior, portanto entender é importante para prevenir.

Helano foi o primeiro brasileiro a ser Diretor Mundial da Polícia Forense da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) gerenciando 190 países a partir da sede na França.

Serviço:

Data: 6ª feira (08 de abril), 19h

Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, . Auditório (localizado no Espaço Mix do piso superior).

Haverá alguns exemplares do livro a venda no local do evento.