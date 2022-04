Dicionário digital quer resgatar palavras antigas da língua portuguesa

Palavras da língua portuguesa pouco populares são as estrelas da campanha “Procura no Dicio”, lançada em várias cidades brasileiras.



O objetivo da editora digital 7Graus - responsável pelo dicionário online mais consultado no Brasil - é estimular os usuários a expandir o vocabulário descobrindo a definição de palavras curiosas; algumas antigas, apagadas pelo tempo; e outras que soam estranho, distantes da linguagem cotidiana e provavelmente nunca ouvidas ou pronunciadas pelo público em geral.

A lista de palavras esquecidas reúne 26 itens que foram selecionados do fundo de um ranking dos termos buscados no Dicio: os vocábulos menos procurados no portal se tornaram alvo de divulgação, com peças de outdoor, spot radiofônico e inserções online.

"Pretendemos provocar a curiosidade em busca do significado de palavras desconhecidas. A ocasião também serviu de oportunidade para que estas palavras recebessem uma nova atenção por parte da equipe lexicográfica do Dicio, passando por revisão e aprimoramento das definições", explica Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus.

O acervo léxico do Dicio registra mais de 400 mil palavras da língua portuguesa, mas, no geral, os falantes não chegam a se apropriar nem de 5% desse universo. “O léxico de uma pessoa razoavelmente culta não ultrapassa os 20.000 vocábulos. Na comunicação cotidiana, esta média pode chegar a pouco mais de 1.000 palavras. De uma forma criativa, estamos ajudando a enriquecer o vocabulário das pessoas”, comenta Stenzel.

Em mais de 17 anos, esta é a primeira vez que a 7Graus lança uma campanha publicitária para um de seus produtos.

Lista Campanha “Procura no Dicio”

Apanágio

Consentâneo

Sóbole

Elucubração

Pernóstico

Irrefragável

Filaucioso

Poltrão

Eflúvio

Vitupério

Pesporrência

Nóxio

Ignoto

Convício

Indúcias

Absonância

Aleivosia

Refrigério

Ecômio

Interstício

Auspício

Aprazado

Receptício

Jucundo

Álacre

Profício

Sobre o Dicio e a 7Graus

Criado em 2009, o Dicio recebe cerca de 100 milhões de visitantes únicos por ano e é o dicionário digital mais consultado do Brasil. O glossário é um dos produtos da 7Graus, empresa tecnológica portuguesa que é líder em mídia na Internet especializada na criação e distribuição de conteúdos gratuitos que ajudam a vida das pessoas de diferentes maneiras. A empresa gerencia mais de 60 sites relacionados à Educação, Cultura, Carreira, Finanças e Tecnologia, incluindo os populares entre os brasileiros Pensador, Calendarr, sinonimos.com.br, todamateria.com.br e antonimos.com.br.